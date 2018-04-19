Глава счетной палаты Ямала Владимир Свидлов отчитался перед региональным Заксобранием. Аудиторский отчет о выявленных нецелевых и незаконных расходах ямальского бюджета, как и ожидалось, оказался очень лаконичным и состоял, по сути, всего из нескольких основных цифр, которые ранее уже были озвучены на заседании профильного комитета. Такой вид отчета устроил большую часть ямальских депутатов.
Свидлов извинился за задержку отчета, депутаты его получили только накануне заседания. Он объяснил это тем, что отчет формировали по новому формату, подсмотренному в Сингапуре. Из-за этого якобы не успели вовремя все правильно посчитать.
Представительница КПРФ Елена Кукушкина потребовала назвать основных нарушителей Бюджетного кодекса, уточнив, что неполное раскрытие такой информации тянет на уголовную ответственность. Глава СП уступил и сообщил, что главный нарушитель бюджетной дисциплины — Фонд жилищного строительства ЯНАО.
Ямальский справедливоросс Валерий Степанченко предложил поддержать отчет СП, но отметил, что Сингапур, на который пеняли ревизоры, славится своим жестким контролем над бюджетными расходами и такими же жесткими наказаниями за нарушения. Он добавил, что даже 0,1% нецелевого использования, выявленные во время проверок на Ямале, — это значительная сумма с учетом того, что бюджет региона составляет более 140 млрд рублей.
В итоге лаконичный отчет счетной палаты поддержали все депутаты, кроме фракции ЛДПР. Лидер фракции Александр Голубенко заявил, что они не намерены поддерживать документ в таком виде.