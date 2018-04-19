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Главные новости Тюменской области
18:39  19 апреля 2018 0

В крупном тюменском районе назначен новый главный следователь

Антон Диев работает в Следственном комитете с 2009 годаФото: пресс-службы СУ СКР по Тюменской области

В Ялуторовском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Тюменской области новый руководитель. Начальника прислали из регионального центра.

«Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 18.04.2018 на должность руководителя Ялуторовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации назначен Диев Антон Валерьевич», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Антон Диев работает в Следственном комитете с 2009 года, до того служил в органах внутренних дел РФ. В тюменском СУ СКР прошел путь от старшего следователя до заместителя руководителя следственного отдела по Калининскому административному округу Тюмени.

Игорь Чукреев
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