Налетчики в масках вынесли из банка 10 миллионов рублей

21:11 20 апреля 2018 0

Неизвестные ворвались в здание банка на Лефортовском валу в столице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестные ворвались в отделение одного из банков на востоке Москвы и похитили крупную сумму денег. Это уже второй успешный налет за месяц.

«Неизвестные в масках ворвались в помещение банка в здании по адресу: Лефортовский вал, 16 и похитили 10 миллионов рублей», — цитирует телеканал RT собственный источник в полиции. В этом здании расположен один из офисов Сбербанка и ряд других организаций, уточняет «Русская планета».

Похожее ограбление банка в Москве произошло в конце марта. Тогда пострадало отделение «Бинбанка», напоминает «Национальная служба новостей».