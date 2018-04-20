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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:11  20 апреля 2018 0

Налетчики в масках вынесли из банка 10 миллионов рублей

День ВДВ в Челябинске, спецназ, автомат, маски-шоу, военный, росгвардия
Неизвестные ворвались в здание банка на Лефортовском валу в столицеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестные ворвались в отделение одного из банков на востоке Москвы и похитили крупную сумму денег. Это уже второй успешный налет за месяц.

«Неизвестные в масках ворвались в помещение банка в здании по адресу: Лефортовский вал, 16 и похитили 10 миллионов рублей», — цитирует телеканал RT собственный источник в полиции. В этом здании расположен один из офисов Сбербанка и ряд других организаций, уточняет «Русская планета».

Похожее ограбление банка в Москве произошло в конце марта. Тогда пострадало отделение «Бинбанка», напоминает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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