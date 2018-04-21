Сургутянам под видом кофе продавали неизвестное вещество

12:42 21 апреля 2018 0

Поддельный кофе продавался в магазине на лице Рыбников Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предприниматель из Сургута выдавал за кофе продукцию неизвестного происхождения. Теперь коммерсанту грозит до шести лет лишения свободы.

Во время очередного рейда сургутские полицейские зафиксировали факт продажи нелицензированного товара. Поддельный кофе марки «Нескафе» продавали в магазине на улице Рыбников. По сообщениям УМВД по ХМАО-Югре, ущерб, принесенный правообладателям, составляет 350 тысяч рублей. Полицейские изъяли более 1400 упаковок поддельного кофе. Изъятый продукт отправлен на экспертизу.

«Установлено, что в представленном на исследование товаре, имеются признаки несоответствия, он не производился и не ввозился на территорию Российской Федерации и является контрафактным, а также произведен с нарушениями требований к маркировке и упаковке изделий», — передает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Против индивидуального предпринимателя, организовавшего торговлю подделкой, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Наказание за подобное нарушение подразумевает до шести лет тюремного заключения.