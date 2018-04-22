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22 апреля 2018
14:05  22 апреля 2018 0

В Германии рассказали о бойкоте ЧМ-2018 в России

Екатеринбург готовится к ЧМ-2018, реклама на улице, чм-2018, плотинка, russia 2018, чм2018
Германия выступила против бойкота мундиаляФото: Марина Молдавская © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года нельзя делать способом давления на Россию. Об этом она рассказала изданию Bild am Sonntag.

«Я не считаю это правильным. Мы политики, и нам нужно решать вопросы политическими методами. Мы боремся за политические решения и не можем взваливать это на футболистов и на их поклонников», — цитирует ТАСС слова Ляйен.

Напомним, что члены британского правительства и королевской семьи уже заявили, что не поедут на турнир в Россию из-за ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Позже о нежелании ехать на ЧМ-2018 заявили и в футбольной ассоциации Англии.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча чемпионата мира. На футбольной арене города уже прошли первые тестовые матчи, в последнем из которых местный «Урал» переиграл чемпиона страны — московский «Спартак».

Олег Теплоухов
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