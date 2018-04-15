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15 апреля 2018
18:37  15 апреля 2018 0

«Урал» обыграл «Спартак» в день открытия «Екатеринбург Арены». ФОТО

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

«Урал» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 37-й минуте матча Эрик Бикфалви из «Урала» забил первый гол, а на 88-й минуте Отман Эль-Кабир забил второй гол. У «Спартака» в добавленное ко второму тайму время отличился Квинси Промес.

Для «Спартака» это поражение стало первым в чемпионате России с августа прошлого года. Теперь у «красно-белых» осталось 50 очков, у «Урала» стало 33 очка.

«Екатеринбург Арена» открылась сегодня, 15 апреля, после реконструкции. Ранее там прошел обряд освящения. В СМИ появилась информация о том, что обряд освящения провел лично митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Виктор Жуков
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