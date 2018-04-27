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27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
24 апреля 2018
17:32  27 апреля 2018 0

Аборигены из «Национальной газеты Югры» пишут жалобы депутатам и Комаровой. Они хотят больше денег

Досрочное голосование аборигенов ХМАО на охотничьем хозяйстве Еловое. Выборы президента РФ 2018. Сургут, олень, стойбище, оленевод, абориген, ханты, кмнс, кораль, народы севера
Редакция выпускает новости исключительно на языках КМНСФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники «Национальной газеты Югры» требуют региональную власть увеличить бюджетные ассигнования. Они уже написали несколько писем представителям аборигенов ХМАО в окружной думе, а сейчас планируют лично просить губернатора о дополнительном финансировании. Об этом 27 апреля на правах анонимности рассказал источник внутри газеты.

По словам собеседника «URA.RU», главный редактор издания Раиса Решетникова уже писала обращения с просьбой о помощи и увеличения бюджетного финансирования издания депутатам окружной думы ХМАО Еремею Айпину и Александру Новьюхову, но это не помогло добиться желаемого. Получить комментарий самой Раисы Решетниковой на момент публикации материала не удалось. Телефон главного редактора недоступен для звонков журналистов. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО комментировать ситуацию по телефону отказались, попросив направить официальный запрос.

Основной бюджет БУ ХМАО—Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» формируется из госзадания, по которому региональные власти выделяют деньги на производство контента. Журналисты издания специализируются на новостях о жизни коренных малых народов Севера и публикуются исключительно на национальных языках. Как сообщил источник в правительстве ХМАО, нехватка средств является постоянной проблемой для аборигенов. «В прошлом году редакции не хватило денег на зарплату сотрудникам. Бюджет издания ушел на командировки и «непредвиденные расходы», правительству пришлось изыскивать дополнительные средства, чтобы решить проблему», — отмечает инсайдер агентства.

Игорь Волосин
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