17:32 27 апреля 2018 0

Редакция выпускает новости исключительно на языках КМНС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники «Национальной газеты Югры» требуют региональную власть увеличить бюджетные ассигнования. Они уже написали несколько писем представителям аборигенов ХМАО в окружной думе, а сейчас планируют лично просить губернатора о дополнительном финансировании. Об этом 27 апреля на правах анонимности рассказал источник внутри газеты.

По словам собеседника «URA.RU», главный редактор издания Раиса Решетникова уже писала обращения с просьбой о помощи и увеличения бюджетного финансирования издания депутатам окружной думы ХМАО Еремею Айпину и Александру Новьюхову, но это не помогло добиться желаемого. Получить комментарий самой Раисы Решетниковой на момент публикации материала не удалось. Телефон главного редактора недоступен для звонков журналистов. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО комментировать ситуацию по телефону отказались, попросив направить официальный запрос.

Основной бюджет БУ ХМАО—Югры «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» формируется из госзадания, по которому региональные власти выделяют деньги на производство контента. Журналисты издания специализируются на новостях о жизни коренных малых народов Севера и публикуются исключительно на национальных языках. Как сообщил источник в правительстве ХМАО, нехватка средств является постоянной проблемой для аборигенов. «В прошлом году редакции не хватило денег на зарплату сотрудникам. Бюджет издания ушел на командировки и «непредвиденные расходы», правительству пришлось изыскивать дополнительные средства, чтобы решить проблему», — отмечает инсайдер агентства.