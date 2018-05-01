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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:08  01 мая 2018 0

Вид жестоко избитой Самбурской ужаснул поклонников. «Месть за„Ревизорро“?» ФОТО

По ее сообщению, дело расследует Следственный комитетФото: Настасья Самбурская, Instagram

В соцсети обсуждают фотографию избитой актрисы и телеведущей Анастасии Самбурской. Звезда сериала «Универ» намекнула, что это могла быть месть за конфликт с экс-ведущей «Ревизорро» Еленой Летучей.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», — сообщила артистка на своей странице в Instgram. Подозрение в подлинности сообщения вызывает ироничный тон и тот факт, что Самбурская рекламирует браслет.

«Что случилось? Какая тварь сделала с тобой это?» — отреагировал впечатлительный подписчик. Однако большинство восприняли пост с юмором. «После просмотра нового клипа Киркорова», «Если бы это была не шутка, то про браслет не писала бы», «Это же смешно ничего с ней не случилось это ж очевидно», «Да грим это, расслабьтесь», — пишут в комментариях.

Ранее Елена Летучая заявила, что новые ведущие шоу «Ревизорро» «убили» программу. Жесткий ответ Самбурской не заставил себя ждать. Актриса назвала экс-ведущую «старой» и заявила, что располагает компроматом на Летучую.

Может показаться, что это просто убедительный грим
Фото: Настасья Самбурская, Instagram

Семен Гринберг
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