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26 апреля 2018
16:01  26 апреля 2018 0

Самбурская жестко ответила на критику Летучей. «Этой женщине сорвало башню». ФОТО

Первые лица программы вступили в конфликт на глазах у всехФото: Настасья Самбурская, Instagram

Звезда сериала «Универ» Анастасия Самбурская жестко ответила бывшей ведущей программы «Ревизорро» Елене Летучей. Поводом послужило заявление последней о том, что новые лица проекта «убили все шоу».

Самбурская рассказала, что Летучая ничего в «Ревизорро» не решала, а была «обыкновенной телеведущей». «Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что все шоу держится на ее личных качествах… Все зависит от того, как сработает КОМАНДА, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту…» — написала молодая актриса на своей странице в Instagram.

Называя соперницу «старой телеведущей», Самбурская пишет, что гнев Летучей вызван исключительно проблемами на работе. «Потом эта ведущая стала никому не нужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском, и придумала себе диагноз, который запрещал летать в „горячие точки“, но позволял летать на модные показы и в страну восходящего солнца… Телеведущая смекнула, что вылезти из задницы ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу, которое после ее ухода не провалилось, а продолжило существовать в новом формате и более успешно, чем на закате карьеры старой телеведущей», — реагирует Самбурская.

Под конец своего гневного поста актриса отметила, что у нее есть подробности о «неадекватном поведении» Летучей, и посоветовала «не рубить сук, на котором сидишь». Ранее Летучая заявляла, что ушла из программы из-за постоянных «сливов» о предстоящих проверках, напоминает телеканал 360.

Семен Гринберг
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