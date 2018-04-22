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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:53  22 апреля 2018 0

Летучая пришла в ужас от новых ведущих «Ревизорро». «Просто убили мое шоу!»

Елена Летучая не оценила работу преемницФото: Елена Летучая, Instagram

Борец за чистоту и телезвезда Елена Летучая резко высказалась о новых ведущих шоу «Ревизорро». Она резко прокомментировала работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской в интервью для программы ReBro.

Экс-ведущая проекта «Ревизорро» заявила, что не испытывает ревности к своим сменщицам, но и симпатии к ним не питает: «Они просто убили мое шоу». Летучая пояснила, что бывшую солистку «ВИА Гра» Романовскую не считает ведущей из-за танцев в коротких юбках. «От того, что происходило тогда, у меня волосы шевелились», — возмутилась Елена.

«Что касается Насти Самбурской — она актриса, а в этом шоу нельзя играть», — пояснила Летучая. Она добавила, что по ее мнению у Самбурской «очень тяжелая агрессивная энергетика». Также Летучая в очередной раз обвинила команду «Ревизорро» в сговоре с ресторанами, и добавила, что новая съемочная группа разочаровала ее желанием «делать скандальное шоу».

Напомним, Летучая была ведущей и продюсером «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» с 2014 по 2017 годы. В рамках шоу она ездила по крупным городам России и проверяла качество сервиса в кафе, отелях и ресторанах. Причиной ухода из программы Летучая назвала то, что новая съемочная группа «сливала» информацию московским ресторанам перед проверкой.

Наталья Михалева
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