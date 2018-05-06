11:42 06 мая 2018 1

Жертвами сутенеров стали девушки в возрасте от 13 до 26 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чешский этнограф Томаш Боукал написал детектив о массовом убийстве девушек и подростков под Нижним Тагилом (Свердловская область). Сюжет книги основан на реальных событиях, происходивших на Урале в начале двухтысячных годов. Ее название, «Кладбище невест», ему даже не пришлось придумывать — так страшную историю назвали журналисты.

Боукал занимается изучением быта и культуры таких народов как ханты, ненцы, мансийцы, а также алтайцы, кумандинцы и челканцы. Но жуткая история, которая в начале двухтысячных произошла под Нижним Тагилом, настолько потрясла его, что он написал книгу о ней и даже побывал на месте трагедии, пишет Radio Praha.

По его словам, во время работы над романом он находился под влиянием скандинавского детектива, который отличается своей специфической атмосферой. Боукал уверен, что Скандинавия и север России во многом близки, именно поэтому выбрал такой жанр. При этом автор не ставил перед собой цели передать историческую достоверность уральской трагедии. Ее он, скорее, взял за основу, но во многом изменил и не придерживался рамок официального расследования.

Этнограф не уверен, что дело с массовым убийством девушек доведено до конца и установлены все жертвы. Возможно, это тоже подтолкнуло его на написание детективного романа, в котором он по-своему поставил точку в расследовании трагедии.

Напомним, в 2007 году недалеко от рабочего поселка Левиха, в 40 км от Нижнего Тагила было обнаружено массовое захоронение молодых женщин и детей в возрасте от 13 до 26 лет. Выяснилось, что все они стали жертвами преступной группировки, которая занималась организацией проституции. Злоумышленники заманивали девушек под предлогом пикников с шашлыками, а затем насиловали и убивали. В апреле 2008 года суд вынес бандитам приговор. Главарь банды Эдуард Чудинов был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием в ивдельской колонии под неофициальным названием «Черный беркут». Его подельники получили различные сроки от 10 до 24 лет.