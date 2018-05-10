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10 мая 2018
Главные новости Москвы
09:18  10 мая 2018 0

Билана раскритиковали за саморекламу в День Победы. «Самовлюбленная свинья!» ВИДЕО

Голубой огонек, голубой огонек, билан дмитрий
Певец спел про ПобедуФото: кадр из эфира «Первого канала»

Певец Дима Билан поздравил своих подписчиков в Instagram с 9 Мая и разместил ролик, в котором исполняют песню «Тихая ночь». Публикация понравилась не всем — некоторые пользователи обвинили певца в самопиаре на Дне Победы.

«С великим праздником, объединяющим нас всех! С Днем Победы, друзья!» — поздравил Билан своих фанатов, выкладывая в Instagram ролик с песней, которую исполнил на фестивале «Авторадио». Большая часть пользователей ролик одобрила, но нашлись и недовольные: «Ну ты и самовлюбленная свинья! Пиаришься на таком празднике!!!» — написал один из пользователей.

Ранее Билан пополнил список «врагов Украины». Его данные были опубликованы в базе сайта «Миротворец» вместе с еще рядом российских исполнителей. Всех их обвинили в «незаконном» пересечении границ, напоминает «Русская планета».

Виктор Жуков
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