Певец Дима Билан поздравил своих подписчиков в Instagram с 9 Мая и разместил ролик, в котором исполняют песню «Тихая ночь». Публикация понравилась не всем — некоторые пользователи обвинили певца в самопиаре на Дне Победы.
«С великим праздником, объединяющим нас всех! С Днем Победы, друзья!» — поздравил Билан своих фанатов, выкладывая в Instagram ролик с песней, которую исполнил на фестивале «Авторадио». Большая часть пользователей ролик одобрила, но нашлись и недовольные: «Ну ты и самовлюбленная свинья! Пиаришься на таком празднике!!!» — написал один из пользователей.
Ранее Билан пополнил список «врагов Украины». Его данные были опубликованы в базе сайта «Миротворец» вместе с еще рядом российских исполнителей. Всех их обвинили в «незаконном» пересечении границ, напоминает «Русская планета».