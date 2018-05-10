Сотрудникам МЧС ХМАО уже более 20 часов не удается справиться с пожаром на свалке под Нижневартовском. Как поясняют в ведомстве, окончательной ликвидации возгорания мешают технические моменты.
Сам пожар начался днем, 9 мая, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Сколько еще времени уйдет на борьбу с огнем — неизвестно. «Делать прогноз сложно, поскольку горение в основном скрытое. Приходится весь пласт мусора спрессованного ворошить экскаваторами и проливать. При этом очаги возгорания распространяются нелинейно, непредсказуемо», — пояснил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко.
В соцсетях жители близлежащего к Нижневартовску Мегиона начали жаловаться на сильный неприятный запах с горящей свалки. Как отметил представитель МЧС, сейчас на месте пожара работают сотрудники Роспотребнадзора. Они замеряют уровень выброса вредных веществ в воздух, чтобы оценить степень опасности ситуации для здоровья.