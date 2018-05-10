{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
11:58  10 мая 2018 0

В Югре почти сутки тушат горящую свалку. ФОТО

Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Спасателям приходится перерывать тонны мусора в поисках огняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам МЧС ХМАО уже более 20 часов не удается справиться с пожаром на свалке под Нижневартовском. Как поясняют в ведомстве, окончательной ликвидации возгорания мешают технические моменты.

Сам пожар начался днем, 9 мая, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Сколько еще времени уйдет на борьбу с огнем — неизвестно. «Делать прогноз сложно, поскольку горение в основном скрытое. Приходится весь пласт мусора спрессованного ворошить экскаваторами и проливать. При этом очаги возгорания распространяются нелинейно, непредсказуемо», — пояснил корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь ГУ МЧС России по ХМАО Вадим Симоненко.

В соцсетях жители близлежащего к Нижневартовску Мегиона начали жаловаться на сильный неприятный запах с горящей свалки. Как отметил представитель МЧС, сейчас на месте пожара работают сотрудники Роспотребнадзора. Они замеряют уровень выброса вредных веществ в воздух, чтобы оценить степень опасности ситуации для здоровья.

Фото: группы «ЧП Нижневартовск» во «ВКонтакте»

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров