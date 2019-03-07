Анна Козлова признана самой влиятельной женщиной в Челябинской области, по версии РАНХиГС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейтинг влияния женщин Челябинской области возглавила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Анна Козлова. Как говорится в исследовании местного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, она занимает эту позицию второй год подряд.

«Козлова стабильно присутствовала в информационной повестке региона в связи с резонансными ситуациями, в которых она демонстрировала профессионализм и компетентность», — отмечают в РАНХиГС, подразумевая громкие дела в отношении чиновников и бизнесменов о сговоре на торгах.

На второй строчке рейтинга влияния — сенатор Ирина Гехт. Замыкает тройку лидеров, как и в прошлом году, первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова.

Фото: топ-10 рейтинга влиятельности, по версии РАНХиГС

Отдельно РАНХиГС составил рейтинг известности челябинских женщин. Этот список возглавила уже Ирина Гехт. Анна Козлова стала второй. А третьей названа уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. Наталья Котова в этом рейтинге занимает четвертую строчку.

«Позиции участниц рейтинге определили эксперты. Кроме того, сам рейтинг-лист был серьезно сокращен в этом году. Это тоже было решено нашим экспертным советом», — добавили в РАНХиГС.