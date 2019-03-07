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Рейтинг самых влиятельных челябинок возглавила гроза всех чиновников. Список

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 10:21
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Научно-практический семинар антимонопольщиков с участием заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского. Челябинск, козлова анна, сапрыкина наталья
Анна Козлова признана самой влиятельной женщиной в Челябинской области, по версии РАНХиГСФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейтинг влияния женщин Челябинской области возглавила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Анна Козлова. Как говорится в исследовании местного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, она занимает эту позицию второй год подряд.

«Козлова стабильно присутствовала в информационной повестке региона в связи с резонансными ситуациями, в которых она демонстрировала профессионализм и компетентность», — отмечают в РАНХиГС, подразумевая громкие дела в отношении чиновников и бизнесменов о сговоре на торгах.

На второй строчке рейтинга влияния — сенатор Ирина Гехт. Замыкает тройку лидеров, как и в прошлом году, первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова.

Фото: топ-10 рейтинга влиятельности, по версии РАНХиГС

Отдельно РАНХиГС составил рейтинг известности челябинских женщин. Этот список возглавила уже Ирина Гехт. Анна Козлова стала второй. А третьей названа уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. Наталья Котова в этом рейтинге занимает четвертую строчку.

«Позиции участниц рейтинге определили эксперты. Кроме того, сам рейтинг-лист был серьезно сокращен в этом году. Это тоже было решено нашим экспертным советом», — добавили в РАНХиГС.

Фото: топ-10 рейтинга известности, по версии РАНХиГС

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