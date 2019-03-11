10 марта 2019

Американские СМИ предсказали исход войны между Россией и США

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 03:33
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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, боевые действия, армия, солдаты, война, показательные выступления
Американцы не смогут победить русскихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

США смогут победить Россию и Китай лишь в том случае, если будут использовать в боевых целях лазеры и рельсотроны. О необходимости для американцев иметь инновационное оружие пишет издание American Thinker.

Основываясь на данных симулятора военных игр RAND Corporation Red on Blue, эксперты отметили, что США понесут огромные потери в войне с Россией и Китаем, если для вооруженных сил не закупят лазеры и рельсотроны. Аналитик RAND Дэвид Очманек отмечает, что при каждом разыгрываемом сценарии Пентагон нес огромные потери, пишет «Царьград».

Ранее стало известно, что НАТО готовит ответ на размещение Россией ракет у границ альянса.

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