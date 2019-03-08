НАТО готовит ответ на размещение Россией ракет у границ альянса

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 20:40
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Караоке, сумасшедший ученый, автоугонщики, ПВО, Болгария, ракета, пво, противовоздушная оборона, пусковая установка
Разговоры об угрозах в связи с выходом из РДСМД не утихаютФото: depositphotos.com © URA.RU

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Североатлантического Альянса ответить на размещение Москвой ядерных ракет у границ стран-членов военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду.

«Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ», — цитирует Столтенберга «РИА Новости». При этом генсек НАТО в очередной раз обвинил Москву в нарушении ракетного договора.

Ранее США, обвинив Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), вышли из соглашения. Россия ответила зеркально. Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 20 февраля заявил, что Москва будет вынуждена создать и развернуть ракетные комплексы возле границ стран, от которых исходит угроза, уточняет RNS.

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