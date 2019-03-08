НАТО готовит ответ на размещение Россией ракет у границ альянса

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Североатлантического Альянса ответить на размещение Москвой ядерных ракет у границ стран-членов военно-политического блока, объединяющего большинство стран Европы, США и Канаду.
«Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ», — цитирует Столтенберга «РИА Новости». При этом генсек НАТО в очередной раз обвинил Москву в нарушении ракетного договора.
Ранее США, обвинив Россию в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), вышли из соглашения. Россия ответила зеркально. Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 20 февраля заявил, что Москва будет вынуждена создать и развернуть ракетные комплексы возле границ стран, от которых исходит угроза, уточняет RNS.