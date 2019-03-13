Осужден югорский бизнесмен, чей нелегальный бизнес крышевали влиятельные силовики

Нефтеюганский районный суд вынес приговор бизнесмену Арифджану Худаярову — главному фигуранту громкого уголовного дела о продаже в ХМАО контрафактного алкоголя. Он признан виновным и получил 13 месяцев тюрьмы. Об этом 13 марта сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах региона.
«Кроме Худаярова также были осуждены еще шесть уроженцев Средней Азии, входивших в ОПГ и продававших контрафактную продукцию. Все они получили срок по 13-15 месяцев реального лишения свободы», — резюмирует инсайдер. Получить комментарий Нефтеюганского районного суда на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе суда не ответили на звонки агентства.
Напомним, в Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя, который принадлежал Худаярову. Сотрудниками регионального СКР было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть. Кроме Худаярова, по подозрению в покрывательстве предпринимателя были задержаны два влиятельных силовика: начальник ОМВД Нефтеюганска Николай Плаксин, а также его подельник Роман Недыба. Против полицейских также были возбуждены дела, расследование которых продолжается.