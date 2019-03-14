В России впервые подсчитали стоимость всей нефти в стране

Вся российская нефть стоит около 40 трлн рублей, а газ — в четыре раза меньше. К таким выводам пришли аналитики Министерства природных ресурсов и экологии России, которые впервые оценили национальные запасы в денежном эквиваленте.
«Минприроды впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн рублей, стоимость газа — 11,3 трлн рублей», — сообщает РБК. Эксперты оценивали запасы по состоянию на конец 2017 года, и теперь такие подсчеты будут проводиться ежегодно.
Также в Минприроды подсчитали и общую стоимость драгоценных камней и металлов, уточняет «Национальная служба новостей». Запас российских алмазов оценили в 505 млрд рублей, золота — в 480 млрд рублей, а железа — примерно в 808 млрд рублей. Общая цена национальных богатств, по мнению аналитиков, равна 55,2 трлн рублей.