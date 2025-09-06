Десятки человек пострадали при беспорядках в Сербии

Во время массовых беспорядков в Сербии пострадали десятки человек, среди них — сотрудники полиции. Такие данные приводят глава МВД страны Ивица Дачич и президент республики Александр Вучич.
«Пострадали 11 полицейских, более 60 человек получили ранения в ходе беспорядков в одном только Нови-Саде», — передает со ссылкой на официальные источники сербское представительство BBC. По данным СМИ, в ходе протестов использовалось различное оружие и бытовые предметы.
Массовые протесты в Сербии начались в конце прошлого года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Сторонники свержения режима с тех пор требуют отставки действующего правительства. Ситуация обострилась в августе.
Следом в сотнях сербских городов прошли акции в поддержку Вучича, передает RT. Власти обвиняют митингующих в попытке сжечь людей заживо, отмечает «Национальная служба новостей».
