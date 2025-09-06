Десятки человек пострадали при беспорядках в Сербии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На улицах выстраивают баррикады, готовясь к новым столкновениям
На улицах выстраивают баррикады, готовясь к новым столкновениям Фото:

Во время массовых беспорядков в Сербии пострадали десятки человек, среди них — сотрудники полиции. Такие данные приводят глава МВД страны Ивица Дачич и президент республики Александр Вучич.

«Пострадали 11 полицейских, более 60 человек получили ранения в ходе беспорядков в одном только Нови-Саде», — передает со ссылкой на официальные источники сербское представительство BBC. По данным СМИ, в ходе протестов использовалось различное оружие и бытовые предметы.

Массовые протесты в Сербии начались в конце прошлого года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Сторонники свержения режима с тех пор требуют отставки действующего правительства. Ситуация обострилась в августе.

Следом в сотнях сербских городов прошли акции в поддержку Вучича, передает RT. Власти обвиняют митингующих в попытке сжечь людей заживо, отмечает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время массовых беспорядков в Сербии пострадали десятки человек, среди них — сотрудники полиции. Такие данные приводят глава МВД страны Ивица Дачич и президент республики Александр Вучич. «Пострадали 11 полицейских, более 60 человек получили ранения в ходе беспорядков в одном только Нови-Саде», — передает со ссылкой на официальные источники сербское представительство BBC. По данным СМИ, в ходе протестов использовалось различное оружие и бытовые предметы. Массовые протесты в Сербии начались в конце прошлого года после трагедии на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Сторонники свержения режима с тех пор требуют отставки действующего правительства. Ситуация обострилась в августе. Следом в сотнях сербских городов прошли акции в поддержку Вучича, передает RT. Власти обвиняют митингующих в попытке сжечь людей заживо, отмечает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...