Bild: Деревню в Германии разрушило молнией

В немецкой деревне Дрогниц (федеральная земля Тюрингия) сильная гроза привела к масштабному пожару, который разрушил центр населенного пункта. Причиной возгорания стал, предположительно, удар молнии, спровоцировавший распространение огня по жилым и хозяйственным постройкам, сообщает газета Bild.
«Почти все жители спали, когда вскоре после полуночи на небольшой городок Дрогниц в Тюрингии обрушилась буря. По данным полиции, молния, по всей видимости, спровоцировала пожар, который за несколько часов превратил центр города в руины и пепел. Жертвами пожара стали три жилых дома, прилегающие к ним постройки, фермы и несколько амбаров», — рассказала газета.
В результате происшествия пострадали 18 человек в возрасте от двух до 96 лет. Многие жители лишились домов и были вынуждены искать временное убежище у родственников, соседей и в домах отдыха. Общая сумма материального ущерба оценивается примерно в один миллион евро.
Ранее крупный пожар произошел и в российском поселке Голышманово (Тюменская область), где 28 августа загорелась кровля магазина «Пятерочка» на площади более 500 квадратных метров. Тогда спасатели тушили огонь более трех часов, обошлось без жертв и пострадавших, а причины возгорания еще устанавливаются.
