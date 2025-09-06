Стало известно, чем занимался экс-глава Сахалина в колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, отбывающий 15-летний срок за взяточничество, помог исправительной колонии №13 выполнить муниципальный заказ на изготовление контейнерных площадок для сбора мусора. Соответствующая информация содержится в материалах дела осужденного.
«Оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13. Занимался работой по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора», — процитировало материалы дела РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, экс-губернатор Хорошавин признал вину, раскаялся в содеянном и выплатил часть назначенного штрафа. Осужденный глава региона перечислил 12 миллионов рублей из назначенных судом 500 миллионов. Кроме того, бывший чиновник ежемесячно погашает долг по 10 тысяч рублей.
