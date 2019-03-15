Плата за телефон для зауральских пенсионеров выросла в два раза

Жители Кургана были неприятно удивлены, получив от ПАО «Ростелеком» февральский счет на оплату услуг связи. Абонентская плата за домашний телефон для некоторых из них выросла вдвое, сообщил «URA.RU» председатель Курганского городского Совета ветеранов Александр Мазеин.
«Ко мне обратились уже несколько ветеранов. Им придется платить в два раза больше — 100 рублей в месяц вместо 50. Для них это существенно», — заявил Мазеин. Он добавил, что совет ветеранов намерен подготовить официальное обращение с требованием разъяснить такой скачок, заявив, что рост на 100% считает запредельным и незаконным.
В «Ростелекоме» в ответ на запрос «URA.RU» подтвердили, что рост тарифов в Курганской области действительно был. «В последнее время произошел и ожидается целый ряд событий, которые оказывают негативное влияние на финансовое положение всех телеком-операторов», — рассказала пресс-секретарь филиала компании в Тюменской и Курганской областях Инна Еремеева. В качестве примера она привела повышение НДС и рост стоимости валют.
«Мы предприняли все усилия, чтобы сделать индексацию минимальной. В среднем она составила порядка 50 рублей», — заявили в «Ростелекоме». В компании добавили, что имеют право изменять тарифы при условии предварительного информирования абонентов. О февральском росте «Ростелеком» предупреждал на своем сайте, в Едином личном кабинете, а также по электронной почте для абонентов, которые при заключении договора указывали свой e-mail, и по смс.