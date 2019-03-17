16 марта 2019

Создатели смартфонов раскрыли секреты правильной зарядки гаджетов

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 06:56
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Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург, смартфоны, телефоны на зарядке
Заряжать смартфон необходимо в режиме энергосбереженияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты опубликовали рекомендации по правильной зарядке смартфонов, чтобы аккумулятор служил как можно дольше. Один из основных пунктов — при зарядке включать режим экономии энергии.

Создатели гаджетов советуют покупать провода для зарядки только в официальных магазинах, сообщает портал «Экономика сегодня». Они настаивают, что устройство на зарядку можно поставить только в том случае, если заряд менее 50% запаса энергии.

Заряжать смартфон необходимо в режиме энергосбережения, чтобы избежать перегрузки аккумулятора. Сразу как телефон зарядится на 100% его необходимо снять с зарядного устройства, иначе батарея может перегреться или деформироваться.

Экономит заряд батареи отключенный Wi-Fi, а также теплая температура — на морозе у всех смартфонов быстро начинаются сбои.

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