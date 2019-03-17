Создатели смартфонов раскрыли секреты правильной зарядки гаджетов

Эксперты опубликовали рекомендации по правильной зарядке смартфонов, чтобы аккумулятор служил как можно дольше. Один из основных пунктов — при зарядке включать режим экономии энергии.
Создатели гаджетов советуют покупать провода для зарядки только в официальных магазинах, сообщает портал «Экономика сегодня». Они настаивают, что устройство на зарядку можно поставить только в том случае, если заряд менее 50% запаса энергии.
Заряжать смартфон необходимо в режиме энергосбережения, чтобы избежать перегрузки аккумулятора. Сразу как телефон зарядится на 100% его необходимо снять с зарядного устройства, иначе батарея может перегреться или деформироваться.
Экономит заряд батареи отключенный Wi-Fi, а также теплая температура — на морозе у всех смартфонов быстро начинаются сбои.