Шейнин указал на странности в поведении критиковавшей его стажерки

Ведущий программы «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин обратил внимание на странное поведение студентки Института кино и телевидения Вероники Косаткиной. Ранее девушка раскритиковала то, как ей пришлось проходить практику в программе Шейнина. Ведущий заявил, что девушка работала на телеканале в ноябре прошлого года, а рассказать о своей практике решила только сейчас.
«Четыре месяца мучилась, бедняжка, в себе носила несправедливость. И лишь в марте бедняжку прорвало. Кстати, именно с этого [разоблачения программы „Время покажет“, — прим. ред] ее канал запустился», — рассказал «URA.RU» Шейнин. Он также отметил, что со студенткой лично знаком не был. «Я-то и знать ее не знал и видеть не видел. Коллеги рассказали», — добавил телеведущий.
Ранее «URA.RU» писало о студентке Института кино и телевидения, признавшейся, что ее главным ежедневным делом во время практики на программе «Время покажет» были поиски украинцев, которые смогли бы прийти на программу. Позднее Артем Шейнин заявил, что девушка решила получить скандальную популярность на необоснованной критике его передачи.