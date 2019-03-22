Источник диоксида серы — местный карьер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В башкирском городе Сибай на границе с Челябинской областью в ночь на 22 марта было зафиксировано 64-кратное превышение содержания в воздухе диоксида серы, который «ползет» из местного карьера. Такие данные показал датчик, который установили общественники — о результатах замеров сообщил паблик «Сибай, дыши!».

Датчики официальной лаборатории (управления государственного аналитического контроля минэкологии Республики Башкортостан) тоже уловили превышение ПДК, но цифры гораздо «скромнее»: так, в 10 утра было зафиксировано превышение концентрации серы на улице Нуриманова в 2 раза, на улице Айсувака — в 1,6 раза.

Также общественники опубликовали статистику по заболеваемости ОРВИ и пневмонией в Сибае (см. СКАН). «В январе 2019 года рост заболеваемости пневмонией среди детей до 17 лет составил от 131 до 475% в сравнении с аналогичным периодом 2014—2018 гг., — сообщается в паблике. — Выходит, наши дети в январе болели пневмонией, как никогда за последние 6 лет».

В Уральской горно-металлургической компании, которой принадлежит проблемный карьер, заявили, что делают все возможное. «Работы в карьере ведутся в штатном режиме — и по его затоплению, и по формированию „крышки“, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе УГМК. — Завершение работ планируется на конец марта, после чего начнется постепенный слив воды».

Сибайский горно-обогатительный комбинат — филиал Учалинского ГОКа, входящего в УГМК. Он достался компании «в нагрузку» — в составе месторождения: открытая добыча руды в карьере не ведется с 2003 года, но добыча шахтным способом по-прежнему выгодна (горизонты проходят прямо под карьером).

В ноябре 2018-го началось самопроизвольное окисление и тление на северном и южном бортах карьера (специалисты считают это уникальным явлением, возникшим из-за стечения факторов). Город окутал ядовитый смог: жители жаловались, что воздух пахнет серой, режет глаза и трудно дышать. В феврале они записали обращение к президенту Путину, которое комментировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мэр Сибая Рустем Афзалов обозвал активистов, обратившихся к Путину, «экскрементами».

В УГМК разработали план ликвидации ЧС: засыпка карьера глиной и породой и его затопление до точек возгорания (на глубине около 400 м). «Чтобы в будущем не допустить подобной ситуации, дно чаши карьера будет укрыто глиняными замками, что исключит поступление кислорода и саму возможность окислительных процессов», — пояснил глава УГМК Андрей Козицын на встрече с жителями Сибая. Компания выделила городу 200 млн рублей социальной помощи.