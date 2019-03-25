Жителя Магадана, назвавшего следователя пассивным гомосексуалистом, обвинили в клевете

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 20:49
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Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, мессенджер, whatsapp
Лингвисты пришли к выводу, что сообщение Мамасалиева порочит честь следователяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Магадана Марата Мамасалиева приговорили к 250 часам обязательных работ за оскорбление местного следователя в whatsapp-чате. Мужчина был признан виновным в клевете (часть 2 статьи 298.1 УК) Магаданским городским судом.

«Были собраны доказательства, изобличающие его (Мамасалиева, — прим. ред.), — цитирует следователя по особо важным делам отдела СК по Магаданской области Антона Гудкова портал «Медиазона». О каких именно доказательствах идет речь, не уточняется.

В октябре 2018 года 50-летний Мамасалиев в группе WhatsApp «Весьма-Болталка» назвал следователя отдела Следственного комитета по Северо-Эвенскому району «пассивным гомосексуалистом», напоминает радиостанция «Эхо Москвы». Позднее это сообщение было замечено депутатом местной думы, после чего парламентарий обратился в полицию. По результатам трехмесячного расследования лингвисты пришли к выводу, что сообщение Мамасалиева является «обманом, порочащим честь».

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