ЦРУ для вербовки русскоязычных агентов выпустило плакат с ошибкой. ФОТО

На ошибку обратили внимание пользователи соцсетей Фото: страница David Brunnstrom в Twitter

Центральное разведывательное управление США выпустило рекламные плакаты для привлечения на службу русскоговорящих сотрудников, правда, билборды оказались с ошибкой.

На одном из плакатов размещена фраза, написанная на русском и английском языках: «Ваше владение иностранными языками are vitally Important to our national security». Однако глагол «are» используется для существительных во множественном числе, поэтому дословно предложение переводится как: «Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Из-за неправильного использования английского глагола «to be» и произошло рассогласование единственного и множественного чисел во фразе, пишет РБК.