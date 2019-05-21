Автомобиль потушили прибывшие на место спасатели Фото: «Инцидент Курган», «ВКонтакте»

Легковой автомобиль Lexus сгорел 20 мая в Кургане на улице Невежина, в районе ТРЦ «Рио». Видеозаписями инцидента курганцы поделились в группе «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». Владелица автомобиля заявила, что ехала из автомастерской.

«Моя машина. Из ремонта еду, ремень ГРМ поменяли», — заявила попавшая в кадр женщина. Она также снимала огонь на видео. По словам очевидцев, они попытались потушить иномарку самостоятельно при помощи огнетушителя, однако справиться с огнем не удалось. Возгорание устранили приехавшие пожарные, однако автомобиль к тому времени уже серьезно пострадал.

«Сообщение о возгорании поступило 20 мая в 15:48», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пожар был полностью локализован уже через несколько минут — в 15:55. По данным ведомства, в автомобиле повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие. «Предварительная причина возгорания — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — рассказали в управлении МЧС.