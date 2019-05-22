21 мая 2019
20 мая 2019

Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области назначено на 23 мая

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 11:54
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Пресс-конференция ВРИО губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, осипов андрей
Андрей Осипов умер 21 мая на 41-м году жизниФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым пройдет 23 мая, с 12 до 13 часов, в доме ритуальных услуг Тюмени (ул. Одесская, 32). Об этом «URA.RU» сообщили в правительстве региона.

Осипов ушел из жизни 21 мая из-за тяжелой болезни. Ему было 40 лет. Долгие годы он работал в пресс-службе губернатора, а в июле 2018 года возглавил ее, став официальным представителем главы региона Александра Моора. У Андрея остались жена и двое детей.

Соболезнования родным Осипова принес губернатор. «Андрей всегда был на высоте. Настоящий профессионал, настоящий русский интеллигент. Открытый, честный, дружелюбный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. Андрей, тебя будет не хватать», — написал о своем пресс-секретаре Моор на своей странице во «ВКонтакте».

«URA.RU» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея.

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