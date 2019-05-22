Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области назначено на 23 мая

Андрей Осипов умер 21 мая на 41-м году жизни Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым пройдет 23 мая, с 12 до 13 часов, в доме ритуальных услуг Тюмени (ул. Одесская, 32). Об этом «URA.RU» сообщили в правительстве региона.

Осипов ушел из жизни 21 мая из-за тяжелой болезни. Ему было 40 лет. Долгие годы он работал в пресс-службе губернатора, а в июле 2018 года возглавил ее, став официальным представителем главы региона Александра Моора. У Андрея остались жена и двое детей.

Соболезнования родным Осипова принес губернатор. «Андрей всегда был на высоте. Настоящий профессионал, настоящий русский интеллигент. Открытый, честный, дружелюбный, всегда готовый помочь, с тонким чувством юмора. Андрей, тебя будет не хватать», — написал о своем пресс-секретаре Моор на своей странице во «ВКонтакте».

«URA.RU» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея.