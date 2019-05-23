Зам Миллера ответил, будет ли слияние югорских «дочек» «Газпрома»

«Газпром трансгаз Сургут» пока остается самостоятельной компанией. Надолго ли? Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Слияние «трансгазов» Сургута и Югорска если и произойдет, то не в ближайшие годы. Об этом сотрудникам «Газпром трансгаз Сургут» рассказал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, передают источники «URA.RU».

«Хомяков во время собрания коллектива несколько раз подчеркнул — поводов для беспокойства нет, быстрых кардинальных решений в ближайшее время не планируется. Зампред сказал, что сургутский „Газпром“ — это классическое, стабильно работающее и стратегическое предприятие в структуре компании. Он обозначил задачу новому директору „трансгаза“ Олегу Ваховскому — заниматься производственной деятельностью», — сообщил инсайдер.

Другой источник отметил, что любая крупная реорганизация займет несколько лет, поэтому, возможно, сейчас начнется только подготовка. «Это очень сложная работа. К примеру, создание „Газпром Переработки“ в 2007 году готовили лет пять», — добавил собеседник агентства.

По версии еще одного источника, в самом сургутском «трансгазе» ожидают существенных кадровых перестановок, которые могут отразиться и на городской думе, где предприятие представлено рядом депутатов. «Новый директор должен обновить команду. У многих чемоданное настроение. Все ждут первых решений Ваховского», — отметил инсайдер.

Как ранее сообщало «URA.RU», прежний директор «Газпром трансгаз Сургута» Игорь Иванов ушел в отставку, его место занял топ-менеджер из нижегородского «трансгаза» Олег Ваховский. Ранее в регионе обсуждались слухи о возможном слиянии сургутской и югорской газотранспортных «дочек» «Газпрома» с возможностью появления головного офиса новой компании в Тюмени или Екатеринбурге. «Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие России, в котором работает 25 тыс. человек. Еще 10 тыс. человек работает в «Газпром трансгаз Сургут».