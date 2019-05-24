Замеченный за курением марихуаны депутат Резник начал пиариться на наркоскандале

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте появился рекламный плакат с изображением замешанного в наркоскандале парламентария Максима Резника со слоганом «вашу закладку заберет депутат Законодательного Собрания». По мнению пользователей соцсетей, народный избранник использует черный пиар, чтобы о нем узнали.
На плакате также написано: «Максим Львович не видит результатов своей работы и политических перспектив, поэтому ищет утешения в легких наркотиках». Резник опубликовал фото плаката на своей странице в Facebook. «Орки хотят, чтобы я занимался их мерзостью», — прокомментировал он.
В комментариях к записи во «ВКонтакте» в группе издания «Бумага» пользователи отметили, что парламентарий использует этот скандал в свою пользу. «Черный пиар, все равно пиар. Для Резника бесплатный», — отметила Елена Лаваом. «Это черный пиар, благодаря которому все узнали о депутате Резнике», — добавил Dmitriy Monosov. Кроме того, некоторые пользователи напомнили, что парламентария уличили в курении конопли. «Он же реально курил. Как бы вы к нему не относились», — подчеркнул Вадим Васильев.
Резник привлек к себе внимание на первомайском шествии, где окружающие заметили его неадекватное поведение, когда он провоцировал сотрудников правопорядка. По словам очевидцев, парламентарий находился в состоянии наркотического опьянения. Позже в Сети появилось видео, на кадрах которого депутат раскуривает марихуану на общем балконе своего дома. Затем появилась вторая запись, как Резник употребляет наркотики в Праге, куда он отправился в отпуск вместе с супругой Ксенией Казариной.
Кроме того, глава строительной фирмы «Воин-В» Олег Глущенко обвинил Резника в вымогательстве денег. По словам руководителя компании, депутат, замеченный в курении наркотиков, занимается рэкетом. В разговоре с «URA.RU» депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что скандальному парламентарию «не место в петербургском правительстве».