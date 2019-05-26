Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые высказалась о результатах шестого сезона шоу «Голос. Дети». В своем обращении девочка поблагодарила организаторов конкурса и «Первый канал».
«Конечно же, огромное спасибо „Первому каналу“, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом „Голос. Дети“! Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала Абрамова на своей странице в Instagram. Также юная певица поздравила ребят, с которыми соревновалась в финале за первое место. «Ура! С победой!» — подытожила Абрамова.
Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями шоу «Голос. Дети» всех финалистов шестого сезона. Руководство канала пошло на такой шаг после скандала, разгоревшегося из-за победы в конкурсе дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В ходе расследования компания Group IB выявила накрутку голосов, которая и помогла девочке выиграть.