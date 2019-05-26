Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги конкурса «Голос. Дети»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 20:06
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Микелла Абрамова поздравила своих соперников с победойФото: Микелла Абрамова, Instagram
новость из сюжета
Скандал на шоу "Голос. Дети"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова впервые высказалась о результатах шестого сезона шоу «Голос. Дети». В своем обращении девочка поблагодарила организаторов конкурса и «Первый канал».

«Конечно же, огромное спасибо „Первому каналу“, и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом „Голос. Дети“! Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала Абрамова на своей странице в Instagram. Также юная певица поздравила ребят, с которыми соревновалась в финале за первое место. «Ура! С победой!» — подытожила Абрамова.

Ранее гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями шоу «Голос. Дети» всех финалистов шестого сезона. Руководство канала пошло на такой шаг после скандала, разгоревшегося из-за победы в конкурсе дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. В ходе расследования компания Group IB выявила накрутку голосов, которая и помогла девочке выиграть.

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Друзья!???????????????????????? Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!???????? Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! ???? У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!?????????И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!??? ???????????? Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official ,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!????????????С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики???? #especiallyformyfriends #голосдети6 #friendship #love #music #voice

Публикация от Mikella???? (@mikellaabramova)

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