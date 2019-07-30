Дым от российских лесных пожаров дойдет до Аляски

На данный момент в России горит более 3 млн гектаров леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дым от бушующих в России лесных пожаров может достигнуть Аляски. Эксперты «Гринпис» полагают, что это произойдет уже 30 июля.

«Несколькими днями ранее дым от пожаров в Сибири перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье. Сейчас он снова повернул на восток, и мы видим его шлейф, который читается до Аляски. То есть он проходит больше 5—6 тысяч километров. Это задымление планетарного масштаба», — рассказал «Вечерней Москве» руководитель противопожарного отдела российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин.

Из-за лесных пожаров власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае и Иркутской области, частично он действует в Бурятии. По оценке МЧС, сил и средств, задействованных на тушении лесных пожаров, общая площадь которых уже составляет около 3 млн га, недостаточно.

Ранее жители сибирских регионов стали активно собирать в интернете подписи под петицией, призывающей правительство ввести режим ЧС федерального уровня на всей территории Сибири и немедленно начать активные действия по тушению лесных пожаров. Под ней подписались уже более 640 тысяч человек, среди которых звезды шоу-бизнеса Сергей Зверев и Сергей Лазарев, отмечает агентство Nation News.

Как писало «URA.RU», глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу и властям российских регионов пересмотреть регламент тушения лесных пожаров. По мнению министра, такая мера поможет защитить города от задымления, а небольшие населенные пункты — от перехода огня. А губернатор Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары вредно. По его мнению, это естественный и контролируемый процесс.