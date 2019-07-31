Глава МИД Украины объяснил, почему истерил на встрече с Лавровым

Павел Климкин признался, что был слишком эмоционален в ходе переговоров с главой МИД России Фото: Raimond Spekking / wikipedia.org

Глава МИД Украины Павел Климкин впервые рассказал о перепалке между ним и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время переговоров в «нормандском формате». Деталями произошедшего дипломат поделился с агентством «Укринформ».

«Журналисты много писали, что в марте 2016 года я якобы дрался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Но на самом деле мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, мы говорили на повышенных тонах. <…> В какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — сообщил Климкин.

Министр добавил, что при встрече обменивается с российским коллегой рукопожатием. «Это не значит, что мы лично хорошо относимся друг к другу, но тем не менее мы жмем руки как представители двух стран, которые должны разговаривать друг с другом», — добавил он.

Ранее Павел Климкин дал совет президенту страны Владимиру Зеленскому, как в будущем вести переговоры с Россией. В качестве условий противодействия России Климкин назвал «четкую стратегию, согласованность действий и поддержку международных партнеров». При этом он предостерег Зеленского от разговоров с президентом России Владимиром Путиным в манере бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Ожидается, что в конце августа Павел Климкин будет отправлен в отставку с поста главы украинского МИДа. Это произойдет в связи с формированием в Украине нового состава правительства по итогам недавних парламентских выборов.