В отдаленном районе ХМАО инвалиды не могут получить необходимое лечение

Департамент здравоохранения уже ответил на просьбу Фото: Илья Московец © URA.RU

Югорчане просят окружные власти построить на территории Белоярского района диализный центр. По их словам, жизненно важную процедуру им приходится проходить в Ханты-Мансийске за 300-400 километров от дома. Обращение инвалидов размещено в instagram-аккаунте hmao.ru.

«Я уже с 2016 года живу в Ханты-Мансийске в пансионате и не вижу своих родных, так как у меня нет возможности ездить несколько раз в неделю по 800 километров», — говорит один из инвалидов.

Больным людям, нуждающимся в гемодиализе, как правило, требуется три процедуры в неделю, каждая из которых длится примерно пять часов. Из-за этого пациентам отдаленных населенных пунктов приходится переезжать в крупные города, где есть диализные центры, например, в Ханты-Мансийск.

В департаменте здравоохранения Югры считают, что открытие подобного центра в Белоярском районе невозможно. «В настоящий момент диализную помощь в окружной клинической больнице в Ханты-Мансийске получают пять жителей Белоярского района. Открытие диализного центра в Белоярском районе не представляется возможным, так как уровень и количество процедур не сможет обеспечить качественную помощь данной категории больных», — ответили в депздраве ХМАО.