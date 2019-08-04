Рамзан Кадыров тепло поздравил свою маму с днем рождения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил свою маму с днем рождения и похвастался ее заслугами. По словам лидера Чечни, его мать Аймани Несиевна всю жизнь поддерживала слабых, больных и нуждающихся.

«[Аймани Несиевна] посвятила жизнь поддержке слабых, больных и нуждающихся в десятках стран мира. Тысячи больных получили благодаря маме медицинскую помощь, обрели крышу над головой. Я в неоплатном долгу перед мамой, каждый миг моей жизни будет посвящён ей, желанию оплатить хотя бы миллионную частичку этого сыновнего долга! С днём рождения тебя, мама! Желаю крепкого здоровья и душевного равновесия!» — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Лидер Чеченской республики рассказал о том, что ничто не может помешать ему пообщаться с мамой. «Видит Всевышний Аллах, мне хочется каждый день её жизни превратить в день рождения, чтобы она вечно была счастливой, радостной, спокойной. Нет на свете событий, способных помещать мне ответить на её звонок, спокойно выслушать, дать ответ, успокоить материнское сердце», — отметил Кадыров.