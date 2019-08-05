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Силовики не понимают, как экс-сотрудник МЧС смог убить вооруженного полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Сергеем Юрским в театре Моссовета. Москва, гроб, похороны
Ильмир Ханов будет погребен в Башкирии (фото из архива)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В УМВД Югры началась внутренняя проверка из-за нападения на сургутских полицейских, в результате которой сержант Ильмир Ханов погиб, а младший лейтенант Александр Царегородцев был ранен. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Сейчас проводится проверка, в результате которой выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Источник «URA.RU» в правоохранительных органах региона сообщил, что силовики сами хотят разобраться, как сургутянину Филиппу Иноземцеву удалось оказать сопротивление сразу двум сотрудникам полиции, которое привело к трагическим последствиям. «Пока остается масса вопросов к тому, как развивались события на месте происшествия. Явно ненормально, что один человек, который, по предварительным данным, находился под действием наркотиков, смог с помощью ножа справиться с двумя вооруженными полицейскими», — сообщает инсайдер.

Собственную проверку также проводит МЧС Югры. Иноземцев работал в одном из сургутских пожарных гарнизонов. В пресс-службе МЧС Югры не смогли оперативно прокомментировать, что уже удалось узнать.

Ранее «URA.RU» писало, что в Сургуте при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник полиции. Его коллега получил ранение, но уже находится в стабильном состоянии в одной из больниц города.

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© Служба новостей «URA.RU»
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