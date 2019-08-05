Силовики не понимают, как экс-сотрудник МЧС смог убить вооруженного полицейского

В УМВД Югры началась внутренняя проверка из-за нападения на сургутских полицейских, в результате которой сержант Ильмир Ханов погиб, а младший лейтенант Александр Царегородцев был ранен. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Сейчас проводится проверка, в результате которой выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе полиции Югры.
Источник «URA.RU» в правоохранительных органах региона сообщил, что силовики сами хотят разобраться, как сургутянину Филиппу Иноземцеву удалось оказать сопротивление сразу двум сотрудникам полиции, которое привело к трагическим последствиям. «Пока остается масса вопросов к тому, как развивались события на месте происшествия. Явно ненормально, что один человек, который, по предварительным данным, находился под действием наркотиков, смог с помощью ножа справиться с двумя вооруженными полицейскими», — сообщает инсайдер.
Собственную проверку также проводит МЧС Югры. Иноземцев работал в одном из сургутских пожарных гарнизонов. В пресс-службе МЧС Югры не смогли оперативно прокомментировать, что уже удалось узнать.
Ранее «URA.RU» писало, что в Сургуте при исполнении служебных обязанностей был убит сотрудник полиции. Его коллега получил ранение, но уже находится в стабильном состоянии в одной из больниц города.