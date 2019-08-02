01 августа 2019

В МВД рассказали о состоянии раненного в Сургуте полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, скорая помошь, реанимация
Раненый полицейский находится в больницеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Получивший ранение при нападении на полицейских в Сургуте сотрудник находится в стабильном состоянии. Об этом журналистам сообщили в управлении МВД по ХМАО — Югре.

«Раненный сотрудник находится в больнице в стабильном состоянии. Более точной информации нет», — приводит ТАСС сообщение ведомства. По данным РЕН ТВ, правоохранители уже установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель Филипп И.

Поздно вечером 1 августа, напомним, в Сургуте был убит полицейский, его коллега ранен. Все произошло во дворе дома по улице Пушина, куда наряд полиции прибыл после сообщения о подозрительном мужчине. Когда силовики попытались его задержать, он достал нож. Раненый сотрудник применил табельное оружие. Нападавший убит.

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