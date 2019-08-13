Народный артист России, певец и композитор Александр Серов подал в суд на «Первый канал», рассказал журналистам адвокат музыканта Алексей Степанов. Юрист, раскрывший подробности иска, уверен: вещатель нарушил свои обязательства перед артистом, причинил ему ущерб и поэтому должен заплатить более 7,1 млн рублей.
«Иск был подан в связи с неисполнением договорных обязательств и причинением убытков», — приводит телеканал 360 слова юриста. В одном случае Серову не заплатили по договору с ООО «Директ„за участие в съемках программы ‚Пусть говорят‘, а в другом — просто не заключили договор и проигнорировали запрет музыканта на показ уже снятой передачи.
По словам Степанова, таким образом «Первый канал» незаконно использовал имя музыканта, подробности его личной жизни, изображение и «все остальное». Юрист уверен, что дирекция вещателя сможет сэкономить хотя бы на судебных издержках, если пойдет на мировое соглашение, уточняет «Ридус».
Слушания пройдут в Арбитражном суде Москвы 17 октября. Ранее сообщалось, что претензии музыканта связаны с задолженностью «Первого канала» в 800 тысяч рублей и понесенные им убытки в размере 200 тысяч рублей.