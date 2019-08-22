Из-за бездействия власти бизнесмен в ХМАО может потерять миллионы долларов

Строительный мусор, который остался после сноса домов, горел уже несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском (ХМАО) сотрудники компании местного предпринимателя вынуждены круглосуточно дежурить около куч строительного мусора, чтобы не потерять имущество. Дело в стихийных свалках, образовавшихся после сноса домов, которые уже несколько раз горели.

«Прошлый пожар случился два дня назад около полуночи. Пожарные все потушили, но если бы не случайные прохожие, которые их вызвали, могло сгореть здание, где размещено наше имущество. Там ущерб был бы на несколько миллионов долларов», — рассказал «URA.RU» владелец автомобильного бизнеса Артем Романов.

Теперь за мусорными кучами круглосуточно наблюдают сотрудники компании. По словам Романова, строительный мусор находятся в десяти-двенадцати метрах от его предприятия с осени прошлого года, когда власти Советского снесли аварийные дома, а то, что осталось после сноса, так и не вывезли. Высота этих свалок доходит до нескольких метров. «В городе о них все знают, но ничего не делают. Наверное, ждут, когда случится непоправимое», — предположил Романов, добавив, что встреча с главой района уже назначена. В рамках предстоящей беседы, надеется бизнесмен, решение проблемы будет найдено.

В администрации муниципалитета на звонки журналиста агентства не ответили, но глава Советского района Игорь Набатов уже признавал, что проблема с мусором существует. «Мы сносим большое количество аварийного жилья и размещаем останки домов на временных площадках», — заявил мэр.

Ранее «URA.RU» писало, что экологи из Советского возмущены безразличием властей, которые уже несколько месяцев не могут убрать огромные кучи строительного мусора в центре города.