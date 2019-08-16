В Югре власти вместо утилизации строительного мусора сами создают свалки

Строительный мусор перекочевал из центральной части города на его окраину Фото: Александр Хильман

Экологи из Советского (ХМАО) пожаловались в прокуратуру Югры на действия властей, которые вывозят мусор от снесенных аварийных домов из центральной части города на его окраину, а не утилизируют его на специализированных полигонах. Об этом «URA.RU» сообщил председатель общественной организации «Экология Югры» Александр Хильман.

«Мало того, что этот строительный мусор после сноса несколько месяцев лежал в центре города. Так теперь власти решили вместо его утилизации на полигон ТКО своими руками создать новую свалку, что просто недопустимо», — возмущен Хильман. Он также добавил, что намерен нанести новую точку на карту свалок ОНФ в Советском районе.

Глава муниципалитета Игорь Набатов в беседе с корреспондентом «URA.RU» признал, что подобная проблема существует. «Мы сносим большое количество аварийного жилья. Строительный мусор не может находиться в городе вечно, его нужно убирать. Но если везти его на полигон, что Советского, что Югорска, то мы просто забьем его эти отходами. Поэтому мы размещаем эти останки домов на временных площадках, чтобы хотя бы оградить жителей от залежей строительного мусора в центре города», — заявил мэр.

Советский район является лидером антирейтинга Югры по количеству объектов, размещенных на карте свалок ОНФ. По некоторым из них у местных властей есть решения суда, которые тянутся уже несколько лет.