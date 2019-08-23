22 августа 2019

Россия побила рекорд по числу долгожителей старше 100 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Из 20,5 тысяч долгожителей 70% — женщиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России насчитывается 20 582 человек старше 100 лет, что является рекордным показателем для страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

«Цифры стабильно растут. До 2011 года количество россиян старше 100 лет менялось волнообразно, однако к 2018 году показатель увеличился с 7,5 почти до 20,6 тысяч человек», — утверждает издание. При этом 70% из 20,5 долгожителей составляют женщины.

Увеличение числа долгожителей потребует реакции от правительства, сообщает «Федеральное агентство новостей». Так, необходимо решить проблему доступности медицинского и социального ухода для данной категории россиян. При этом количество россиян старше 100 лет продолжит расти, считают эксперты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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