Россия побила рекорд по числу долгожителей старше 100 лет

Из 20,5 тысяч долгожителей 70% — женщины
В России насчитывается 20 582 человек старше 100 лет, что является рекордным показателем для страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
«Цифры стабильно растут. До 2011 года количество россиян старше 100 лет менялось волнообразно, однако к 2018 году показатель увеличился с 7,5 почти до 20,6 тысяч человек», — утверждает издание. При этом 70% из 20,5 долгожителей составляют женщины.
Увеличение числа долгожителей потребует реакции от правительства, сообщает