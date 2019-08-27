Разведывательный корабль Украины вошел в российские воды

Украинский разведывательный корабль «Переяслав» зашел в зону учений Черноморского флота России. Судно возвращалось с учений НАТО в Грузии.
«Мы зашли [в район учений], потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство», — заявил замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко в эфире телеканала UA.TV. По его словам, украинский корабль имел полное право войти в зону учений, поскольку такие действия разрешены международным правом.
Учения Черноморского флота России идут с 19 августа. Подразделения ВМФ России базируются в Краснодарском крае и Крыму, сообщают РИА «Новости». В учениях задействованы основные корабельные соединения флота, а также морская авиация.
Ранее сообщалось, что Херсонский апелляционный суд наложил арест на танкер Mriya, который подозревают в поставках топлива Черноморскому флоту России. По данным генпрокуратуры Украины, летом 2015 года это же судно под названием Vilga поставляло топливо в Севастополь. Оно предназначалось для подразделений Черноморского флота РФ.