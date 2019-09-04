Названы самые безопасные для туристов страны

Финляндия является самой безопасной страной для туристов, следует из международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. В тройку благоприятных для путешествий государств также вошли Исландия и Оман.
«Эксперты давали оценку странам, основываясь на надежности полиции, частоте терактов, уровне преступности и насилия», — передает телеканал 360. В десятке лидеров также оказались Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
Самыми опасными для были признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла. Россия заняла 98 строчку рейтинга из 140 стран.
Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 Всемирного экономического форума оценивает страны мира по таким критериям, как визовая политика, уровень гостиничного сектора, развитие экономики и транспорта. Рейтинг публикуется с 2007 года.
Ранее эксперты международного агентства True Luxury Travel составили список стран, наилучших для путешествий по дикой природе. В списке из 60 государств на первом месте оказалась Финляндия, за ней следуют Швеция и Бразилия. Россия заняла 14 место, напоминает «Ридус».