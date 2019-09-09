08 сентября 2019

Жители Алтая выбрали нового главу республики в первом туре

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В Республике Алтай завершилось голосованиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Республике Алтай завершились выборы главы. По подсчетам территориального избиркома, с результатом 58,8% лидером в битве за пост руководителя региона является врио главы республики Олег Хорохордин.

Коммунист Виктор Ромашкин, которого называли главным конкурентом Хорохордина, получил от избирателей 31,6% голосов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Софронов набрал 6,5%.

Ранее некоторые эксперты и наблюдатели заявляли о том, что на Алтае, возможно, придется проводить второй тур голосования, однако в итоге их прогнозы не оправдались и новый руководитель региона был избран уже в первом туре.

Хорохордин временно возглавил Республику Алтай в марте 2019 года. До него регионом 13 лет руководил Александр Бердников.

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