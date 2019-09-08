Священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин согласился с протоиереем Дмитрием Смирновым, назвавшим русских мужчин «национальной трагедией». Чаплин предложил решение этой проблемы — повысить мужчинам зарплату. Об этом священнослужитель рассказал корреспонденту «URA.RU» в личной беседе.
«Зарплата у мужчин должна быть в три раза больше, а женщину, наконец, нужно вернуть с работы домой. За материнские труды нужно выделять государственные средства и учитывать их при начислении пенсии. Само наличие работы у женщины должно считаться отклонением от нормы», — заявил Чаплин.
Церковнослужитель уверен, что «ущербность» русских мужчин обусловлена действиями советских и постсоветских властей, «выгнавших из дома на работу сильную женщину, которой Бог дал родить десять детей». Чаплин считает идею равенства изначально неправильной, объясняя ее тем, что все люди разные по полу, возрасту, способностям и другим характеристикам. В конце беседы представитель РПЦ заключил, что люди не будут равны и после смерти — немногие попадут в рай, большинство окажется в аду.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что русские мужчины — «национальная трагедия», писало «URA.RU». Он назвал их слабыми, посочувствовав девушкам, которым трудно найти себе достойных женихов.