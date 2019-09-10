Для судебных приставов готовят пенсионную реформу

Ежегодно около 50% приставов увольняются из тюменского УФССП. Новая пенсионная реформа поможет решить эту проблему. Об этом рассказал глава УФССП по Тюменской области Кабдула Хайдарова, выступая на заседании думского комитета по госстроительству и местному самоуправлению.
Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госдуме. Если его примут, судебные приставы смогут выходить на пенсию после 20 лет выслуги. «Предполагается, что мы перейдет из государственно-гражданской службы в правоохранительный блок, и работа в ФССП будет приравнена к службе в УФСИН. Законопроект уже прошел первое чтение, если он будет принят, перевод произойдет 1 июля 2020 года», — рассказал Хайдаров.
Глава управления надеется, что возможность раннего выход на пенсию, а также введение для сотрудников ФССП специальных знаний и дополнительного соцпакета, поможет приостановить текучку кадров в ведомстве. «Ежегодно у нас увольняется около 50% приставов-исполнителей», — признался Хайдаров. Зарплата у рядового сотрудника, по словам руководителя составляет 22-23 тысячи рублей, у начальника отдела — около 35 тысяч рублей.