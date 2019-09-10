Европа вступилась за российского порнографа

Петербургский порнограф Сергей Прянишников через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) добился разрешения на воспроизведение спродюсированных им порнофильмов. Об этом сообщается в судебном коммюнике, опубликованном на сайте суда.
«Суд пришел к выводу, что отказ Прянишникову в выдаче лицензии на воспроизведение фильмов затронул его права на свободу выражения мнения», — цитирует сообщение «Интерфакс». Прянишников в 2003 году направил местным властям ходатайство о получении лицензии на воспроизведение своих порнографических фильмов, однако получил отказ. Причиной стало участие в незаконном производстве и распространении порнографии.
Прянишников обжаловал отказ в арбитражном суде Москвы, но решение было принято не в его пользу. Европейский суд отмечает, что россиянин не принимал участия в незаконном производстве и распространении порнографии, а всего лишь проходил свидетелем по такому делу.
Сергей Прянишников начал снимать эротические фильмы в 1997 году. Он спродюсировал десятки порнофильмов в России, многие из них являются пародиями на известные фильмы и телешоу. Россиянин обладает авторским правом на более чем 1,5 тысячи подобных произведений.