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11 сентября 2019

В ХМАО сотрудник предприятия «Роснефти» брал взятки от подрядчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, роснефть, азс
За процент от суммы топ-менеджер помогал получить подрядФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника управления по охране окружающей среды ПАО «Варьеганнефтегаз» Евгения Носкова задержали при получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Информацию «URA.RU» подтвердили в правоохранительных органах.

«Он работал по классической схеме. За 10% от суммы подряда помогал выиграть тендер», — рассказал агентству источник в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.

Как рассказывают правоохранители, Носкова задержали с поличным, в момент получении полумиллиона рублей от представителя одной из подрядных организаций. Источник добавляет, что в операции участвовали сотрудники регионального управления ФСБ по Тюменской области. Деньги Носков взял за то, чтобы тендер ПАО «Вареганнефтегаз» на рекультивацию нефтезагрязненных участков получила конкретная подрядная организация. В «дочке» Роснефти подтвердили факт задержания Носкова, добавив, что пресечение незаконной деятельности с признаком коммерческого подкупа является результатов совместной работы службы безопасности «Варьеганнефтегаз» и правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ.

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