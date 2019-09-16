В ХМАО сотрудник предприятия «Роснефти» брал взятки от подрядчиков

Начальника управления по охране окружающей среды ПАО «Варьеганнефтегаз» Евгения Носкова задержали при получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Информацию «URA.RU» подтвердили в правоохранительных органах.
«Он работал по классической схеме. За 10% от суммы подряда помогал выиграть тендер», — рассказал агентству источник в региональном управлении ФСБ по Тюменской области.
Как рассказывают правоохранители, Носкова задержали с поличным, в момент получении полумиллиона рублей от представителя одной из подрядных организаций. Источник добавляет, что в операции участвовали сотрудники регионального управления ФСБ по Тюменской области. Деньги Носков взял за то, чтобы тендер ПАО «Вареганнефтегаз» на рекультивацию нефтезагрязненных участков получила конкретная подрядная организация. В «дочке» Роснефти подтвердили факт задержания Носкова, добавив, что пресечение незаконной деятельности с признаком коммерческого подкупа является результатов совместной работы службы безопасности «Варьеганнефтегаз» и правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РФ.