В крупном районе ХМАО на бюджетные деньги построили сквер, в который не попасть

В поселке Барсово (Сургутский район) построили сквер, в который нельзя попасть по выходным. Об этом «URA.RU» рассказали местные жители.
«Сквер построен на территории школы, хоть и заявлен, как общепоселковый. Пришли вечером в воскресенье с детьми погулять, а на дверях замок. Стали выяснять, а нам объяснили, что раз там территория школы, то входить туда в выходной день нельзя — антитеррор», — добавил собеседник агентства.
Сквер, стоимость которого без малого 10 млн. рублей, построенный на средства бюджетов нескольких уровней по программе «Комфортная городская среда», торжественно и с участием главы района Андрея Трубецкого открыли в минувшую субботу. На территории — пешеходные дорожки, детские игровые комплексы, спортплощадки, малые архитектурные формы, в том числе символ поселка — снежный барс.
То, что доступ в сквер в эти выходные был ограничен, подтвердил и мэр Барсово Вячеслав Поздняков. «Сквер действительно находится на территории школы, а доступ туда осуществляется в рамках правил антитеррористической безопасности. Мы поднимали вопрос на уровне администрации Сургутского района, чтобы перенесли забор, но пока средств на это не смогли выделить».
Поздняков добавил, что ворота по выходным будут открывать, договорившись с руководством школы, а назвать сроки переноса забора, не смог. В пресс-службе администрации сургутского района также не смогли оперативно ответить на вопрос, как в случае открытия ворот будет осуществляться защита школы в рамках антитеррористической безопасности.